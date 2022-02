Sci alpino, Giuliano Razzoli: “Mi sto abituando alla neve olimpica” (Di lunedì 14 febbraio 2022) La gara di slalom ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 si avvicina; infatti, è in programma per il prossimo 16 febbraio, gli azzurri che vi parteciperanno sono alle prese con i preparativi per arrivarci pronti. Tra questi, c’è anche Giuliano Razzoli, sciatore alpino specialista nello slalom, disciplina nella quale ha raccolto ottimi risultati in carriera: in questa stagione, poco meno di un mese fa, il 16 gennaio, a Wengen (in Svizzera), in Coppa del Mondo, è salito sul podio (terzo posto) alle spalle del norvegese Lucas Braahten e dell’elvetico Daniel Yule. Adesso, l’appuntamento più atteso, si compete nello slalom a livello olimpico; in ottica preparatoria, secondo Razzoli, sta andando tutto come previsto: “Queste giornate stanno andando bene, tutto come previsto. Abbiamo già fatto qualche giorno di ... Leggi su oasport (Di lunedì 14 febbraio 2022) La gara di slalom ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 si avvicina; infatti, è in programma per il prossimo 16 febbraio, gli azzurri che vi parteciperanno sono alle prese con i preparativi per arrivarci pronti. Tra questi, c’è anche, sciatorespecialista nello slalom, disciplina nella quale ha raccolto ottimi risultati in carriera: in questa stagione, poco meno di un mese fa, il 16 gennaio, a Wengen (in Svizzera), in Coppa del Mondo, è salito sul podio (terzo posto) alle spalle del norvegese Lucas Braahten e dell’elvetico Daniel Yule. Adesso, l’appuntamento più atteso, si compete nello slalom a livello olimpico; in ottica preparatoria, secondo, sta andando tutto come previsto: “Queste giornate stanno andando bene, tutto come previsto. Abbiamo già fatto qualche giorno di ...

