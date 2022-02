Scende dal bus è un uomo le strappa i capelli: l’appello delle forze dell’ordine (Di lunedì 14 febbraio 2022) Una donna Scende dal bus e un uomo le strappa capelli, parte del cuoio capelluto e la riempie di calci. È successo a Londra, davanti alla stazione di East Croydon il 18 dicembre del 2021, ma l’accaduto è stato diramato solo ora e pubblicato da tutti i tabloid inglesi. Probabilmente la diffusione dell’accaduto da parte della polizia è dovuto al fatto che la ricerca del responsabile ad ora non è andata a buon fine. In un fotogramma registrato da una videocamera della stazione dove è avvenuta l’aggressione è rimasto impresso il viso dell’aggressore, ma per ora le indagini hanno portato ad un nulla di fatto. La 31enne aggredita ad oggi è ancora ricoverata in gravi condizioni e non ha ancora ottenuto giustizia di un atto folle e inspiegabile. l’appello delle forze ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022) Una donnadal bus e unle, parte del cuoio capelluto e la riempie di calci. È successo a Londra, davanti alla stazione di East Croydon il 18 dicembre del 2021, ma l’accaduto è stato diramato solo ora e pubblicato da tutti i tabloid inglesi. Probabilmente la diffusione dell’accaduto da parte della polizia è dovuto al fatto che la ricerca del responsabile ad ora non è andata a buon fine. In un fotogramma registrato da una videocamera della stazione dove è avvenuta l’aggressione è rimasto impresso il viso dell’aggressore, ma per ora le indagini hanno portato ad un nulla di fatto. La 31enne aggredita ad oggi è ancora ricoverata in gravi condizioni e non ha ancora ottenuto giustizia di un atto folle e inspiegabile....

