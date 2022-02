Scadenze Invio dati spese sanitarie Sistema TS730: anche per il 2023 invio semestrale (Di lunedì 14 febbraio 2022) Dal 2022 doveva debuttare l’invio dei dati di spese sanitarie al Sistema TS730 con cadenza mensile, ovvero entro il mese successivo dovevano essere inviate tulle le spese sostenute dai pazienti (negli studi medici, odontoiatrici e poliambulatori) nel mese scorso. Invece anche per il 2022, la trasmissione dei dati di spese sanitarie al Sistema TS, sarà semestrale. Nello specifico, la Ragioneria Generale dello Stato con la pubblicazione in GU del Decreto Ministeriale del 2 febbraio 2022, ha recepito quanto disposto dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28.01.2022 n. 28825, in merito alle Scadenze per la trasmissione dei ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 14 febbraio 2022) Dal 2022 doveva debuttare l’deidialcon cadenza mensile, ovvero entro il mese successivo dovevano essere inviate tulle lesostenute dai pazienti (negli studi medici, odontoiatrici e poliambulatori) nel mese scorso. Inveceper il 2022, la trasmissione deidialTS, sarà. Nello specifico, la Ragioneria Generale dello Stato con la pubblicazione in GU del Decreto Ministeriale del 2 febbraio 2022, ha recepito quanto disposto dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28.01.2022 n. 28825, in merito alleper la trasmissione dei ...

