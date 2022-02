(Di lunedì 14 febbraio 2022) I Vigili del fuoco hannoundella periferia di San, in provincia di Napoli,da un. Le fiamme sono divampate nel sottoscala dell’edificio, in una sartoria. L'articolo proviene da Quotidiano di Ragusa.

Advertising

emergenzavvf : Palazzo evacuato per precauzione, situazione sotto controllo: dalle 5.25 intervento dei #vigilidelfuoco nella perif… - TgrRai : Mortisullavoro, operaio di una ditta di trasporti muore sul piazzale di un'azienda a Puglianello, Benevento. Si ind… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro San Giuseppe Vesuviano, evacuato un palazzo danneggiato da un incendio - - glicineinfiore : @Luca_Ghe E’ san Valentino , no san Giuseppe ?? - AngeloStella_sj : RT @AngeloStella_sj: Giovani 22-32 anni. Bologna - Villa San Giuseppe. 2 - 6 marzo. #gesuiti -

Ultime Notizie dalla rete : San Giuseppe

NewTuscia

Benevento - Ennesima tragedia sul lavoro in Campania, questa volta a Puglianello, nella provincia sannita. Un operaio di 43 anni diVesuviano è morto in seguito, probabilmente, ad una caduta che gli avrebbe fatto battere la testa sull'asfalto oppure dopo essere stato colpito da delle lamiere sistemate su un camion. I ...L'isola di Montecristo apre ai visitatori a marzo (quest'anno il 19, giorno dinonché Festa del papà) con un calendario di visite che termina il 25 settembre. Cosa vedere sull'isola L'...Il «Patto di San Valentino» è stato stretto, venerdì scorso, nel corso di una riunione dei sostenitori del progetto, presieduta da Francesca Adragna e Giuseppe Mazzara per Eric’è e Vincenzo Maltese e ...e Giuseppe Nugara, ritenuto al vertice della famiglia mafiosa di San Biagio Platani (entrambi condannati a 16 anni dopo che in primo grado gli erano stati inflitti quasi venti anni). E’ scesa a 13 ...