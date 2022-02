Ritrova la sua dentiera 11 anni dopo averla persa | l’incredibile storia di un turista inglese

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Paul Bishop si è visto recapitare a casa la sua11fa in Spagna durante una notte ad alto tasso alcolico. Ladi Paul Bishop, un 63ennedi Manchester, ha del. Come riporta il tabloid‘Sun’, infatti, l’uomo ha ricevuto a casa un pacco con all’interno la suaL'articolo NewNotizie.it.

Advertising

QUImadeinItaly : @mammassimplefood - Mamma's Simple Food, la vera cucina italiana che resiste nel tempo in Germania. Presso la citt… - cidivideunmuro : RT @llyfrausandrain: un motivo che mi spinge a voler comprare la maglietta sbrilluccicosa di tananai è l'idea di un mio ipotetico nipote ch… - rolex_dont_cry : RT @llyfrausandrain: un motivo che mi spinge a voler comprare la maglietta sbrilluccicosa di tananai è l'idea di un mio ipotetico nipote ch… - jnchrissarms : RT @llyfrausandrain: un motivo che mi spinge a voler comprare la maglietta sbrilluccicosa di tananai è l'idea di un mio ipotetico nipote ch… - 301kafka : RT @llyfrausandrain: un motivo che mi spinge a voler comprare la maglietta sbrilluccicosa di tananai è l'idea di un mio ipotetico nipote ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Ritrova sua

Fanpage.it

Incredibilmente 11 anni dopo, l'uomo ha ritrovato ladentiera. Come? Le autorità spagnole hanno ritrovato proprio ladentiera, identificata per mezzo di un esame del DNA. Sono così risaliti ...Il nuovo spot tv eBay racconta la storia di un ragazzo che, in maniera un po' assurda e iperbolica, sia ottenere nel giro di poco tempo due smartphone identici. Perfortuna, la ...Di seguito un estratto delle considerazioni di Garlando sulla rosea di oggi: “Partita bellissima a Bergamo. Meravigliosa Atalanta che ha ritrovato il suo spirito migliore per uscire da una selva ...“Cerchi l’anima gemella, ti ritrovi con il conto svuotato ... pronti a piombare sulla preda, e sul suo portafoglio”. E’ iniziata con queste parole la nota con la quale Codici, l ...