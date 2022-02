Riforma pensioni 2022, ultime contributi versati: sistema a ripartizione pecca di equità? (Di lunedì 14 febbraio 2022) In questi giorni sul sito si è creato un bel dibattito sull’articolo che riportava le risposte che il Dott Perfetto ha fornito ai nostri lettori in cui cercava di spiegare come il nostro sistema previdenziale sia a ripartizione ed è proprio per questo che purtroppo non basta dire ‘ho lavorato 40/41 anni, la pensione oggi è un mio diritto’ , ma bisogna tenere in considerazione che saranno i lavoratori attivi a pagare le pensioni e che i contributi versati da chi è prossimo alla pensione non sono rimasti immobili, ma sono stati destinati a chi è andato in pensione prima di lui. Su questo vige, banalizzando e senza usare eccessivi tecnicismi, il sistema a ripartizione, ecco perché il fulcro resta sempre la necessità di creare lavoro più che pensare solo alle ... Leggi su pensionipertutti (Di lunedì 14 febbraio 2022) In questi giorni sul sito si è creato un bel dibattito sull’articolo che riportava le risposte che il Dott Perfetto ha fornito ai nostri lettori in cui cercava di spiegare come il nostroprevidenziale sia aed è proprio per questo che purtroppo non basta dire ‘ho lavorato 40/41 anni, la pensione oggi è un mio diritto’ , ma bisogna tenere in considerazione che saranno i lavoratori attivi a pagare lee che ida chi è prossimo alla pensione non sono rimasti immobili, ma sono stati destinati a chi è andato in pensione prima di lui. Su questo vige, banalizzando e senza usare eccessivi tecnicismi, il, ecco perché il fulcro resta sempre la necessità di creare lavoro più che pensare solo alle ...

