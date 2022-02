Ricciardi vuole il green pass eterno: “Diventi la nuova normalità” (Di lunedì 14 febbraio 2022) Non fai in tempo a rallegrarti per la remissione del virus o a esultare per le (finte) riaperture del governo, che subito arriva Walter Ricciardi a spegnere ogni entusiasmo: “il virus non scomparirà”, le mascherine resteranno e il super green pass dovremo tenercelo a lungo. Di sicuro per tutto il 2022, poi si vedrà. Magari anche in eterno: deve diventare, insomma, “la nuova normalità”. L’eterna emergenza di Ricciardi Il consigliere di Roberto Speranza, quel ministro che ieri a Lucia Annunziata ha rilasciato un’intervista con enormi falle, non ci pensa nemmeno a mostrarsi ottimista. La curva dei contagi cala? Poco importa. “Non dobbiamo pensare che sia tutto finito (…) – afferma – il virus continua a circolare e ci vuole attenzione”. Cosa rischiamo? ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 14 febbraio 2022) Non fai in tempo a rallegrarti per la remissione del virus o a esultare per le (finte) riaperture del governo, che subito arriva Waltera spegnere ogni entusiasmo: “il virus non scomparirà”, le mascherine resteranno e il superdovremo tenercelo a lungo. Di sicuro per tutto il 2022, poi si vedrà. Magari anche in: deve diventare, insomma, “la”. L’eterna emergenza diIl consigliere di Roberto Speranza, quel ministro che ieri a Lucia Annunziata ha rilasciato un’intervista con enormi falle, non ci pensa nemmeno a mostrarsi ottimista. La curva dei contagi cala? Poco importa. “Non dobbiamo pensare che sia tutto finito (…) – afferma – il virus continua a circolare e ciattenzione”. Cosa rischiamo? ...

