Pechino 2022, caso Valieva, WADA: “Siamo delusi da sentenza TAS” (Di lunedì 14 febbraio 2022) La WADA, l’agenzia mondiale antidoping, “prende atto” ma si dice al contempo “delusa” dalla sentenza del TAS sul caso Valieva ai Giochi Olimpici di Pechino 2022. Secondo l’agenzia, “non sono stati applicati i termini del codice, che non consente specifiche eccezioni in relazione alle sospensioni provvisorie obbligatorie per le ‘persone protette’, compresi i minori”. Anche sulle osservazioni del TAS sulla tempistica della notifica, la WADA precisa che “il campione in questo caso non è stato segnalato dalla Rusada come prioritario quando è stato ricevuto dal laboratorio antidoping di Stoccolma, in Svezia. Ciò significa che il laboratorio non sapeva di dover accelerare i tempi per l’analisi di questo campione”. L’agenzia infine ribadisce che, come farà ... Leggi su sportface (Di lunedì 14 febbraio 2022) La, l’agenzia mondiale antidoping, “prende atto” ma si dice al contempo “delusa” dalladel TAS sulai Giochi Olimpici di. Secondo l’agenzia, “non sono stati applicati i termini del codice, che non consente specifiche eccezioni in relazione alle sospensioni provvisorie obbligatorie per le ‘persone protette’, compresi i minori”. Anche sulle osservazioni del TAS sulla tempistica della notifica, laprecisa che “il campione in questonon è stato segnalato dalla Rusada come prioritario quando è stato ricevuto dal laboratorio antidoping di Stoccolma, in Svezia. Ciò significa che il laboratorio non sapeva di dover accelerare i tempi per l’analisi di questo campione”. L’agenzia infine ribadisce che, come farà ...

Eurosport_IT : Charlène Guignard e Marco Fabbri sono meravigliosi! ?? Gli azzurri chiudono la gara Olimpica con 205.07 punti raggi… - Eurosport_IT : Charlene Guignard e Marco Fabbri sono uno spettacolo! Ecco il programma che vale loro il quinto posto finale nella… - fattoquotidiano : Firenze, 79 a processo: anche l'uomo che per i pm è il leader del gruppo in Europa [Leggi di @StefanoVergine… - FuturaTorino : Erin Jackson non è nata con il ghiaccio sotto ai piedi. La sua carriera è iniziata con i pattini, ma quelli a rotel… - fattoquotidiano : Olimpiadi di Pechino 2022, il dj Benjamin Alexander arriva ultimo ma sorride e chiede una birra. Ha imparato a scia… -