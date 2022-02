Advertising

StraNotizie : Mossa (Banca Generali): 'Non vedo spazi per grandi acquisizioni' - sulsitodisimone : Mossa (Banca Generali): 'Con nuovo piano fase di forte crescita' - ParliamoDiNews : Mossa (Banca Generali): `Con nuovo piano fase di forte crescita` – Libero Quotidiano ##CaosCentrodestra #… - lifestyleblogit : Mossa (Banca Generali): 'Con nuovo piano fase di forte crescita' - - telodogratis : Mossa (Banca Generali): “Con nuovo piano fase di forte crescita” -

Ultime Notizie dalla rete : Mossa Banca

Lo ha detto l'amministratore delegato e direttore generale diGenerali, Gian Maria, presentando il nuovo piano strategico al 2024. " La strategia, che mira al raggiungimento di ambiziosi ...... Gian Maria, ha dichiarato: "Ci prepariamo ad una nuova fase di forte crescita per la nostravalorizzando i nostri punti di forza: qualità dei professionisti, cultura orientata all'...Cosi' ha dichiarato Gian Maria Mossa, ad di Banca Generali, durante la call con i giornalisti, ricordando che a fine gennaio e' stata lanciata un'iniziativa sulle polizze tradizionali per far fronte ...Lo ha detto l'amministratore delegato e direttore generale di Banca Generali, Gian Maria Mossa, presentando il nuovo piano strategico al 2024. "La strategia, che mira al raggiungimento di ambiziosi ...