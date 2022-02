Molestie a scuola: occupazione degli studenti contro un insegnante (Di lunedì 14 febbraio 2022) Gli studenti del liceo “Valentini-Majorana” di Castrolibero (Cosenza) sono in occupazione da 11 giorni perché, nel silenzio generalizzato, un professore molesterebbe da anni alcune studentesse. I fatti sono esplosi qualche giorno fa in una protesta generale composta da studenti, genitori ed alcuni insegnanti. Da oggi inizia l’autogestione ad oltranza: lo scopo è quello di ottenere giustizia Il Blog di Giò. Leggi su ilblogdigio (Di lunedì 14 febbraio 2022) Glidel liceo “Valentini-Majorana” di Castrolibero (Cosenza) sono inda 11 giorni perché, nel silenzio generalizzato, un professore molesterebbe da anni alcune studentesse. I fatti sono esplosi qualche giorno fa in una protesta generale composta da, genitori ed alcuni insegnanti. Da oggi inizia l’autogestione ad oltranza: lo scopo è quello di ottenere giustizia Il Blog di Giò.

