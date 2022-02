Miss Italia | Zeudi di Palma nuova reginetta | chi è la 20enne che viene da Scampia

(Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) –di2021. Capelli e occhi castani, alta 1,72, laè arrivata a Venezia con il titolo diNapoli, la sua città natale. La sua vittoria l’ha dedicata alla madre e ai fratelli, “che amo da morire”. Diplomata al liceo scientifico, studia Sociologia in università. Indipendente e determinata, si definisce una modella con la passione per il calcio, ma sa anche disegnare e suonare strumenti musicali. Considera un sogno rendere sua mamma orgogliosa di lei. In futuro progetta di concludere gli studi e di riuscire a emergere nell’ambito della moda, diventando imprenditrice. La sua aspirazione è di fare qualcosa di grande, consapevole delle sue potenzialità.ama inoltre definirsi “movimentata e iperattiva”. Oltre a ...

Zeudi di Palma, 20 anni, campana, è Miss Italia 2021, eletta a Venezia nella finale trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma web Helbiz. Era giunta al concorso con il titolo di Miss Napoli, città dove è nata. Studia Sociologia. Zeudi Di Palma, chi è la nuova Miss Italia 2022? La ragazza, originaria di Scampia, ha vinto il titolo di donna più bella d'Italia il 13 febbraio 2022. Il 13 febbraio 2022, Zeudi Di Palma è stata eletta Miss Italia 2021. La vincitrice dello storico concorso di bellezza si chiama Zeudi Di Palma. Questa edizione di Miss Italia, rimandata più ...