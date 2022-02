Luciana Littizzetto a Che tempo che fa del 13 febbraio 2022 (video) (Di lunedì 14 febbraio 2022) Ieri, 13 febbraio 2022, Luciana Littizzetto è tornata a Che tempo che fa su Rai3 con il suo consueto monologo satirico, appuntamento televisivo sempre molto seguito e apprezzato. La comica torinese è anche intervenuta durante l’intervista a Luca Argentero, giocando con il fatto che l’attore è protagonista di Doc-Nelle tue mani e proponendosi come sua dottoressa personale. Poi, Lucianina ha ironizzato sulla divisa con cui gli atleti italiani si sono presentati alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Tokyo, ha parlato della fine della pandemia e della revoca dell’obbligo della mascherina all’aperto ed ha letto una delle sue letterina, indirizzata ai Savoia, al centro di una vicenda legata alla richiesta di restituzione di alcuni gioielli reali. Al link seguente il video ... Leggi su ascoltitv (Di lunedì 14 febbraio 2022) Ieri, 13è tornata a Cheche fa su Rai3 con il suo consueto monologo satirico, appuntamento televisivo sempre molto seguito e apprezzato. La comica torinese è anche intervenuta durante l’intervista a Luca Argentero, giocando con il fatto che l’attore è protagonista di Doc-Nelle tue mani e proponendosi come sua dottoressa personale. Poi, Lucianina ha ironizzato sulla divisa con cui gli atleti italiani si sono presentati alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Tokyo, ha parlato della fine della pandemia e della revoca dell’obbligo della mascherina all’aperto ed ha letto una delle sue letterina, indirizzata ai Savoia, al centro di una vicenda legata alla richiesta di restituzione di alcuni gioielli reali. Al link seguente il...

Advertising

PelellaFranco : Stimavo molto Fabio Fazio per le sue trasmissioni che ospitano sempre grandi personaggi (tra cui la bravissima Luci… - LaStampa : Che tempo che fa, Luciana Littizzetto a Luca Argentero: 'Adesso Doc è nelle mie mani' - infoitcultura : Che tempo che fa, Luciana Littizzetto dottoressa 'erotica': 'Argentero spogliati', cosa tira fuori dalla borsa - Dan_Pellegrino1 : @MassMing @PButtafuoco E far dialogare con Luciana Littizzetto che ha esaltato, in una strampalata lettera ai Savoi… - GramsciAG : RT @neXtquotidiano: L’esilarante lettera di Luciana #Littizzetto ai Savoia che hanno chiesto indietro i “gioielli della Corona” a #CTCF | V… -