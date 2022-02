LIVE Pattinaggio di figura, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Guignard-Fabbri risalgono in classifica! Papadakis-Cizeron super favoriti (Di lunedì 14 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.49: I canadesi Piper Gilles e Paul Poirier, sesti dopo il programma corto, totalizzano un punteggio nel libero di 121.26 (66.19+55.07), totale di 204.78 e sono secondi alle spalle di Guignard-Fabbri 4.46: Punteggio tecnico nettamente più basso rispetto agli azzurri per la coppia canadese, diverse sbavature per i canadesi. Ci potrebbe essere il sorpasso? 4.42: Si chiude il terzo gruppo con i canadesi Piper Gilles e Paul Poirier, sesti dopo il programma corto. Lei, 30 anni da poco compiuti è nata a Rockford (Usa) e vive a Toronto, lui 30 anni, è nato a Ottawa e vinve a Unionville. Sono allenati a Scarborough (Canada) da Carol and Jon Lane, Juris Razgulajevs. Sono stati terzi ai Mondiali 2022, prima medaglia iridata in carriera, secondi al Four Continents 2020. ... Leggi su oasport (Di lunedì 14 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.49: I canadesi Piper Gilles e Paul Poirier, sesti dopo il programma corto, totalizzano un punteggio nel libero di 121.26 (66.19+55.07), totale di 204.78 e sono secondi alle spalle di4.46: Punteggio tecnico nettamente più basso rispetto agli azzurri per la coppia canadese, diverse sbavature per i canadesi. Ci potrebbe essere il sorpasso? 4.42: Si chiude il terzo gruppo con i canadesi Piper Gilles e Paul Poirier, sesti dopo il programma corto. Lei, 30 anni da poco compiuti è nata a Rockford (Usa) e vive a Toronto, lui 30 anni, è nato a Ottawa e vinve a Unionville. Sono allenati a Scarborough (Canada) da Carol and Jon Lane, Juris Razgulajevs. Sono stati terzi ai Mondiali, prima medaglia iridata in carriera, secondi al Four Continents 2020. ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Pattinaggio di figura Olimpiadi 2022 in DIRETTA: tutti a caccia di Papadakis-Cizeron. Guignard-Fabbri sognano… - zazoomblog : LIVE Pattinaggio di figura Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Guignard-Fabbri sognano la top6 si parte alle 02.15 -… - zazoomblog : LIVE Pattinaggio di figura Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Papadakis-Cizeron per l’oro Guignard-Fabbri sognano la top6 -… - zazoomblog : LIVE Pattinaggio di figura Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Papadakis-Cizeron per l’oro Guignard-Fabbri sognano la top6 -… - zazoomblog : LIVE – Pattinaggio velocità inseguimento maschile a squadre Pechino 2022 in DIRETTA - #Pattinaggio #velocità… -