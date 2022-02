Lazio | sirene spagnole per il giocatore | ha rifiutato il rinnovo!

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Luiz Felipe è destinato a lasciare laa giugno a parametro zero. Nulla da fare per il suo rinnovo. Secondo Repubblica Roma infatti non è valso a nulla l’ultimo rilancio biancoceleste, che aveva alzato l’offerta a 2 milioni netti più bonus. Luiz Felipe, sempre più probabile un suo addio a giugno Il centrale italo-brasiliano, 24 anni, avrebbe ormai deciso di voltare pagina e lasciare Roma. La destinazione più probabile è il Siviglia, che avrebbe già allacciato i rapporti con l’entourage di Luiz Felipe e raggiunto un accordo di massima. Più lontane le ipotesi Inter e Roma, che avevano mostrato interesse verso di lui negli scorsi mesi.

