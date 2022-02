Il Milan blinda anche Bennacer: rinnovo vicino, cifre e durata dell'accordo (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il centrocampista prolungherà fino al 2026 e percepirà uno stipendio di circa 3 milioni di euro netti a stagione. Leggi su 90min (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il centrocampista prolungherà fino al 2026 e percepirà uno stipendio di circa 3 milioni di euro netti a stagione.

Advertising

jajajajablah22 : RT @86_longo: ?? Accordo di massima tra il #Milan e #Bennacer per il rinnovo fino al 2026. Contratto da 3 milioni più bonus a stagione. Dopo… - Maestro18991 : RT @86_longo: ?? Accordo di massima tra il #Milan e #Bennacer per il rinnovo fino al 2026. Contratto da 3 milioni più bonus a stagione. Dopo… - Don_Deezus : RT @86_longo: ?? Accordo di massima tra il #Milan e #Bennacer per il rinnovo fino al 2026. Contratto da 3 milioni più bonus a stagione. Dopo… - EmanuelePolzel1 : ???? Il #Milan blinda uno dei suoi uomini più importanti ?? #TheoHernandez - chunker007 : RT @86_longo: ?? Accordo di massima tra il #Milan e #Bennacer per il rinnovo fino al 2026. Contratto da 3 milioni più bonus a stagione. Dopo… -