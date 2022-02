Il babelico rimescolamento dei tempi verbali

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Un grande avvenire dietro le spalle è stato molti anni fa il fortunato titolo di un libro autobiografico di Vittorio Gassman (così fortunato da essere riciclato in ogni modo e diventare un tormentone). Un grande futuro dietro le spalle, potremmo proporre oggi, parlando del tempo verbale. Pressoché scomparso nel linguaggio quotidiano, dove è ormai sistematicamente sostituito dall’indicativo presente («da domani mi metto in dieta», «la prossima estate andiamo in Grecia»), il futuro semplice inopinatamente ricompare al posto del passato remoto nel linguaggio paludato dei testi commemorativi: biografie di un personaggio illustre, ma anche di una azienda, un ente o un oggetto qualsivoglia (per esempio un’opera d’arte, un reperto archeologico). Interi articoli e interventi orali sono costruiti così. Prendiamo il caso di uno scrittore. Dopo un iniziale tempo al passato («nacque» se defunto, ...