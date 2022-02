Green Pass obbligatorio anche nell’estate 2022, dove sarà richiesto e quando sarà eliminato (Di lunedì 14 febbraio 2022) Green Pass. A partire dallo scorso 2 febbraio, il certificato verde per chi ha ricevuto tre dosi di vaccino, oppure è guarito dal Covid dopo due dosi, è diventato illimitato. Non più dunque, il solito limite dei sei mesi, ma ora non si sono limiti per chi ha completato il ciclo vaccinale. E questo sarà valido almeno fin quando non si prospetterà la necessità di un richiamo ulteriore. Ma per il momento, tale evenienze è ancora lontana anche dalle discussioni ipotetiche e più lungimiranti. Leggi anche: Super Green Pass, cosa cambia da martedì 15 febbraio 2022 per i lavoratori Over 50 Stato di emergenza: quando finisce? Inoltre, secondo il calendario pandemico e delle riaperture, un’altra data è da ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 14 febbraio 2022). A partire dallo scorso 2 febbraio, il certificato verde per chi ha ricevuto tre dosi di vaccino, oppure è guarito dal Covid dopo due dosi, è diventato illimitato. Non più dunque, il solito limite dei sei mesi, ma ora non si sono limiti per chi ha completato il ciclo vaccinale. E questovalido almeno finnon si prospetterà la necessità di un richiamo ulteriore. Ma per il momento, tale evenienze è ancora lontanadalle discussioni ipotetiche e più lungimiranti. Leggi: Super, cosa cambia da martedì 15 febbraioper i lavoratori Over 50 Stato di emergenza:finisce? Inoltre, secondo il calendario pandemico e delle riaperture, un’altra data è da ...

