Gravina attacca De Laurentiis: «Alcuni club di A sono per l’immobilismo, come per le multiproprietà» (Di lunedì 14 febbraio 2022) Nel suo intervento a Radio anch’io Sport, su Radio Uno, il presidente della Figc, Gabriele Gravina manda una stoccata al patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Adl aveva accusato Gravina di voler mostrare muscoli che non ha. Il presidente del Napoli, scriveva ieri Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport, forse ce l’ha con il numero uno Figc per la questione multiproprietà. Oggi Gravina ha lanciato un attacco a De Laurentiis, senza nominarlo. «Non c’è frizione tra Lega Serie A e Figc, non ci sono scontri in atto. Ci sono in gioco visioni contrapposte. Io sono per la modernizzazione e le riforme, altri per l’immobilismo, come per le multiproprietà. Abbiamo agito con rispetto, cercando ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 14 febbraio 2022) Nel suo intervento a Radio anch’io Sport, su Radio Uno, il presidente della Figc, Gabrielemanda una stoccata al patron del Napoli, Aurelio De. Adl aveva accusatodi voler mostrare muscoli che non ha. Il presidente del Napoli, scriveva ieri Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport, forse ce l’ha con il numero uno Figc per la questione. Oggiha lanciato un attacco a De, senza nominarlo. «Non c’è frizione tra Lega Serie A e Figc, non ciscontri in atto. Ciin gioco visioni contrapposte. Ioper la modernizzazione e le riforme, altri perper le. Abbiamo agito con rispetto, cercando ...

Advertising

napolista : #Gravina attacca #DeLaurentiis: «Alcuni club di A sono per l’immobilismo, come per le multiproprietà» A Radio anch… - ParliamoDiNews : Bargiggia: `Mourinho? Più attacca il Palazzo e più viene bastonato! Senza Mondiale Gravina darebbe le… - infoitsport : De Laurentiis attacca Gravina: «Il commissariamento? Boutade di qualcuno che non ha i muscoli» - ilNapolista - napolista : De Laurentiis attacca Gravina: «Il commissariamento? Boutade di qualcuno che non ha i muscoli» «Ama mostrarli prop… -