George Clooney, il dramma della malattia del figlio: “Da mesi chiuso in casa…” (Di lunedì 14 febbraio 2022) Che cosa succede a George Clooney? La star di Hollywood è alle prese con la malattia di suo figlio e da mesi si è letteralmente chiuso in casa: ecco di che cosa si tratta. George Clooney è un attore, regista e produttore cinematografico americano, nato a Lexington in Kentucky. Famoso in tutto il mondo, è considerato uno degli attori più importanti di Hollywood, una vera e propria star di caratura internazionale. Oggi ha 60 anni d’età e vive a Los Angeles con la sua famiglia. George Clooney (screenshot Instagram)Clooney è molto famoso anche in Italia, non solo per il suo lavoro, ma anche per essere stato fidanzato con la showgirl Elisabetta Canalis ed essere proprietario ... Leggi su kronic (Di lunedì 14 febbraio 2022) Che cosa succede a? La star di Hollywood è alle prese con ladi suoe dasi è letteralmentein casa: ecco di che cosa si tratta.è un attore, regista e produttore cinematografico americano, nato a Lexington in Kentucky. Famoso in tutto il mondo, è considerato uno degli attori più importanti di Hollywood, una vera e propria star di caratura internazionale. Oggi ha 60 anni d’età e vive a Los Angeles con la sua famiglia.(screenshot Instagram)è molto famoso anche in Italia, non solo per il suo lavoro, ma anche per essere stato fidanzato con la showgirl Elisabetta Canalis ed essere proprietario ...

Advertising

zazoomblog : Luca Argentero è stato Doc anche durante il parto della moglie George Clooney prenderà il suo posto in tv? -… - Gog3ta2 : Ok, non sono George Clooney, ma Boba Fett ha la faccia da cazzo. Primo commento alla serie mentre guardo la prima puntata. #BobaFett - sfiorata82 : RT @badtasteit: #JoelEdgerton nel cast di #TheBoysintheBoat di #GeorgeClooney - PozzuTu : @viviconcoerenza Prima cosa Baru non è George Clooney, poi è lo stesso Baru che tratta Jessica con i piedi davanti… - badtasteit : #JoelEdgerton nel cast di #TheBoysintheBoat di #GeorgeClooney -