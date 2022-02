Genova | ragazzina di 14 anni aggredita da un maniaco mentre va a scuola

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Spinta contro il muro, riesce a divincolarsi e a scappare. Lo sfogo in classe: “Aveva la mascherina, non lo riconoscerei”. Indagine dei carabinieri di Sampierdarena

- Marta - il nome è di fantasia per tutelare la privacy della minorenne - ha quattordici anni, da poco compiuti. Quando arriva in classe ha lo sguardo fisso nel vuoto, il fiatone, fatica a ...