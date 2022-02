“Femicide. Nel nome delle donne”: nessuna è colpevole della violenza maschile (Di lunedì 14 febbraio 2022) “Non è colpa nostra“. Non è stata colpa di Nunzia, di Lorena, di Alba Chiara, strangolate, pugnalate, freddate con un colpo di pistola. Non è stata colpa di Laura, ferita con 15 coltellate. donne giovanissime, del nord e del sud del Paese, di diverse estrazioni sociali, diversi percorsi personali, accumunate solo dalla volontà di lasciare la persona che avevano accanto, vittime di femminicidio. Le loro storie, che sono le storie di tante altre (nel 2021 almeno cento donne in Italia sono state vittime di uomini), sono il cuore del documentario Sky Original Femicide. Nel nome delle donne. Non è stata colpa loro e non è colpa nostra se ci innamoriamo di qualcuno, non è colpa nostra se quell’amore finisce, se quell’amore non riempie tutti gli spazi, se insieme a un compagno vogliamo anche ... Leggi su robadadonne (Di lunedì 14 febbraio 2022) “Non è colpa nostra“. Non è stata colpa di Nunzia, di Lorena, di Alba Chiara, strangolate, pugnalate, freddate con un colpo di pistola. Non è stata colpa di Laura, ferita con 15 coltellate.giovanissime, del nord e del sud del Paese, di diverse estrazioni sociali, diversi percorsi personali, accumunate solo dalla volontà di lasciare la persona che avevano accanto, vittime di femminicidio. Le loro storie, che sono le storie di tante altre (nel 2021 almeno centoin Italia sono state vittime di uomini), sono il cuore del documentario Sky Original. Nel. Non è stata colpa loro e non è colpa nostra se ci innamoriamo di qualcuno, non è colpa nostra se quell’amore finisce, se quell’amore non riempie tutti gli spazi, se insieme a un compagno vogliamo anche ...

