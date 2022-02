“Dovete andare via”: Aldo Montano si è sfogato di nuovo, ha sparato a zero senza pietà (Di lunedì 14 febbraio 2022) Lo schermidore Aldo Montano scaglia un altro affondo contro l’ex compagno di avventura: questa volta ha davvero esagerato. Aldo Montano (fonte youtube)L’atleta olimpico Aldo Montano ha fatto sognare milioni di italiani trepidanti durante le Olimpiadi di Atene, nel 2004. Lo schermidore si è infatti conquistato un prestigioso oro nella sua disciplina, all’eccezionale età di 43 anni. Concorrente dall’ultima edizione del GF Vip, Aldo ha portato un decisivo valore aggiunto al reality di Alfonso Signorini, rispolverando valori come la sportività, il fair play e la gentilezza. Grande è stato il cordoglio di cast e degli spettatori quando lo sportivo ha annunciato di voler abbandonare il reality: d’altronde la mancanza della famiglia lo stava attanagliando da tempo. Ospite nel ... Leggi su specialmag (Di lunedì 14 febbraio 2022) Lo schermidorescaglia un altro affondo contro l’ex compagno di avventura: questa volta ha davvero esagerato.(fonte youtube)L’atleta olimpicoha fatto sognare milioni di italiani trepidanti durante le Olimpiadi di Atene, nel 2004. Lo schermidore si è infatti conquistato un prestigioso oro nella sua disciplina, all’eccezionale età di 43 anni. Concorrente dall’ultima edizione del GF Vip,ha portato un decisivo valore aggiunto al reality di Alfonso Signorini, rispolverando valori come la sportività, il fair play e la gentilezza. Grande è stato il cordoglio di cast e degli spettatori quando lo sportivo ha annunciato di voler abbandonare il reality: d’altronde la mancanza della famiglia lo stava attanagliando da tempo. Ospite nel ...

Advertising

Roseva36073296 : RT @Daydrea85403738: SE NON VOLETE FAR ANDARE BARU E JESS IN NOMINATION INSIEME DOVETE SALVARE KABIR A MANETTA ORA?? #jeru #jessvip - Butterf54789963 : RT @Daydrea85403738: SE NON VOLETE FAR ANDARE BARU E JESS IN NOMINATION INSIEME DOVETE SALVARE KABIR A MANETTA ORA?? #jeru #jessvip - HelenaG07927152 : RT @Daydrea85403738: SE NON VOLETE FAR ANDARE BARU E JESS IN NOMINATION INSIEME DOVETE SALVARE KABIR A MANETTA ORA?? #jeru #jessvip - cherrykeke_ : RT @Daydrea85403738: SE NON VOLETE FAR ANDARE BARU E JESS IN NOMINATION INSIEME DOVETE SALVARE KABIR A MANETTA ORA?? #jeru #jessvip - misterj1995 : RT @Daydrea85403738: SE NON VOLETE FAR ANDARE BARU E JESS IN NOMINATION INSIEME DOVETE SALVARE KABIR A MANETTA ORA?? #jeru #jessvip -

Ultime Notizie dalla rete : Dovete andare Oroscopo Paolo Fox domani 15 febbraio 2022: classifica settimana A volte vi siete sentiti in un mondo che non riuscivate sempre a capire, vi siete sentiti isolati, ma adesso dovete cercare di andare avanti, cercare di ritrovare una migliore connessione con gli ...

L'ultima profezia di Fatima: "Ci sarà una guerra catastrofica" ... ma piuttosto approfittò della circostanza per lasciarsi andare a un' intima confessione con il ... Con umili suppliche, dovete chiedere perdono per i peccati commessi e che potete commettere. Vuoi che ...

“Dovete andare via”: Aldo Montano si è sfogato di nuovo, ha sparato a zero senza pietà Specialmag.it A volte vi siete sentiti in un mondo che non riuscivate sempre a capire, vi siete sentiti isolati, ma adessocercare diavanti, cercare di ritrovare una migliore connessione con gli ...... ma piuttosto approfittò della circostanza per lasciarsia un' intima confessione con il ... Con umili suppliche,chiedere perdono per i peccati commessi e che potete commettere. Vuoi che ...