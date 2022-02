(Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) –Banca haoggi ildidi una partecipazione di, pari a circa l’80% dell’attuale capitale sociale, didetenuta dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (Fitd)e dallo Schema Volontario di Intervento. Ilall’esito dell’attività di due diligence confirmatoria condotta daBanca su, ricalca le principali condizioni già presenti nell’offerta non vincolante presentata daBanca il 9 gennaio scorso e comunicata al mercato. Lo rende notoin un comunicato. In particolare, sottolinea, “è stato confermato il corrispettivo, pari a 1 euro per ...

Advertising

fisco24_info : Carige, sottoscritto da Bper contratto acquisizione quota controllo: (Adnkronos) - Bper Banca ha sottoscritto oggi… -

Ultime Notizie dalla rete : Carige sottoscritto

Il Contratto,all'esito dell'attività di due diligence confirmatoria condotta da BPER Banca su, ricalca le principali condizioni già presenti nell'offerta non vincolante ......volontario in(circa 80%) e del prestito subordinato emesso danel 2018 per un corrispettivo di 5 milioni di euro, pari al valore nominale". Nel contratto di cessione, ...BPER Banca S.p.A. ("BPER Banca") informa di aver sottoscritto, in data odierna, il contratto di acquisizione (il "Contratto") di una partecipazione di controllo, pari a circa l'80% dell'attuale ...e del prestito subordinato emesso da Carige nel 2018 per un corrispettivo di 5 milioni di euro, pari al valore nominale". Nel contratto di cessione sottoscritto, sempre in data odierna, sono ...