Calcio | Christian Eriksen torna in campo dopo lo spavento degli ultimi Europei

(Di lunedì 14 febbraio 2022) A distanza di otto mesi dal terribile malore accusato durante glidi2020,è finalmenteto inquest’oggi, proprio nel giorno del suo trentesimo compleanno vestendo per la prima volta la maglia del Brentford. Il danese ha infatti disputato un’amichevole contro il Southend United, giocando per sessanta minuti e fornendo segnali positivi in vista di un debutto ufficiale, anche se bisognerà fare molta attenzione alle condizioni del cuore di, che si fermò per qualche secondo la scorsa estate. VIDEO Primo giorno percon il Brentford: “Non è photoshop, finalmente sono qui”ha infatti dovuto subire un’operazione per impiantare un defibrillatore ...

Advertising

cliexit_ : RT @Manu83449580: Christian Eriksen gioca 60 minuti a calcio facendo assist e andando vicino al gol con due tiri ma voi dormite - Manu83449580 : Christian Eriksen gioca 60 minuti a calcio facendo assist e andando vicino al gol con due tiri ma voi dormite - Manu83449580 : Oggi ho visto il Bochum battere 4-2 il Bayern Monaco e Christian Eriksen su un campo da calcio pronto a ricominciar… - VORREI86 : @Torrenapoli1 A Christian uno che era ' dipinto' come il creatore di un nuovo calcio dovrebbe chiedere scusa tutti… - cn1926it : VIDEO #Maggio compie 40 anni, gli auguri del #Napoli: “Buon compleanno, Christian!” #ForzaNapoliSempre -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Christian

La rinascita diEriksen parte da un'amichevole disputata oggi a porte chiuse dal Brentford, la sua nuova squadra, che milita in Premier League. Il danese è rimasto in campo per circa un'ora contro il ...Il 14 febbraio 2022 sarà una data cheEriksen non scorderà facilmente. Oltre ad essere il giorno del suo compleanno, il 30esimo , essa coincide con il ritorno in campo dopo l'arresto cardiaco subito lo scorso giugno a Euro 2020. ...Giornata da ricordare per Christian Eriksen che è tornata a giocare una partita di calcio a distanza di 8 mesi dal drammatico arresto cardiaco durante Danimarca-Finlandia agli Europei. Il momento ...(ANSA) - ROMA, 14 FEB - La rinascita di Christian Eriksen parte da un'amichevole disputata oggi a porte chiuse dal Brentford, la sua nuova squadra, che milita in Premier League. Il danese è rimasto in ...