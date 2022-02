Brooklyn Beckham s’improvvisa chef (ma le ricette sono un disastro) (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il primogenito di David e Victoria è protagonista di Cookin’ with Brooklyn, programma che si è rivelato un flop di ascolti e ha scatenato numerose polemiche sul web. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il primogenito di David e Victoria è protagonista di Cookin’ with, programma che si è rivelato un flop di ascolti e ha scatenato numerose polemiche sul web. L'articolo proviene da DireDonna.

