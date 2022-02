Barcellona: arrestato un altro cugino di Saman Abbas (Di lunedì 14 febbraio 2022) A Barcellona è stato arrestato Nomanhulaq Nonamhulaq, cugino di Saman Abbas, latitante e indagato per l’omicidio della 18enne pachistana scomparsa, il 30 aprile 2021, da Novellara (Reggio Emilia). I carabinieri della Procura di Reggio Emilia stanno indagando sul caso della giovane pachistana che, come molte probabilità, si pensa essere stata uccisa da Saman Abbas, dopo essersi ribellata a lui e al matrimonio combinato che avrebbe dovuto unirli. Ormai è scomparsa da quasi un anno, ma le indagini continuano, riempiendo una lista di nomi di possibili complici che si sta infittendo. Saman Abbas non era solo, a Barcellona si nasconde un complice Nomanhulaq Nonamhulaq era ricercato nell’ambito dell’indagine dei ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 14 febbraio 2022) Aè statoNomanhulaq Nonamhulaq,di, latitante e indagato per l’omicidio della 18enne pachistana scomparsa, il 30 aprile 2021, da Novellara (Reggio Emilia). I carabinieri della Procura di Reggio Emilia stanno indagando sul caso della giovane pachistana che, come molte probabilità, si pensa essere stata uccisa da, dopo essersi ribellata a lui e al matrimonio combinato che avrebbe dovuto unirli. Ormai è scomparsa da quasi un anno, ma le indagini continuano, riempiendo una lista di nomi di possibili complici che si sta infittendo.non era solo, asi nasconde un complice Nomanhulaq Nonamhulaq era ricercato nell’ambito dell’indagine dei ...

matteosalvinimi : Arrestato in un appartamento al centro di Barcellona Nomanhulaq Nonamhulaq, cugino di Saman Abbas, latitante e inda… - Agenzia_Ansa : Arrestato a Barcellona Nomanhulaq Nonamhulaq, cugino di Saman Abbas, latitante e indagato per l'omicidio della 18en… - MediasetTgcom24 : Saman, arrestato a Barcellona altro cugino indagato #reggioemilia #danishhasnain #ikramijaz #pakistan… - orriolsderipoll : RT @matteosalvinimi: Arrestato in un appartamento al centro di Barcellona Nomanhulaq Nonamhulaq, cugino di Saman Abbas, latitante e indagat… - Open_gol : Restano latitanti in Pakistan i genitori della 18enne -