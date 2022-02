Anche Paolo Liguori contro “Report” (Di lunedì 14 febbraio 2022) La Rai insabbia lo scandalo Report. La Vigilanza all’ad Fuortes: Ora risposte Il Giornale, pagina 8, di Felice Manti. Rabbia, stupore e indignazione. Secondo quanto trapela, in commissione di Vigilanza Rai sono furiosi con i vertici della Rai, per nulla intenzionati a difendere l’azienda dall’ipotetica frode con tanto di danno erariale che un suo dipendente, Sigfrido Ranucci, avrebbe potuto imbastire a loro danno. Per capire se davvero Report è una «centrale di dossieraggi anonimi, una macchina del fango sospinta dal suo conduttore», come sostiene il renziano Davide Faraone, la Vigilanza Rai ha una sola strada: sfruttare il ruolo giurisdizionale riconosciuto all’organismo parlamentare e ricostruire la vicenda con una serie di audizioni di tutti i soggetti chiamati in causa, per evitare che la storiaccia venga insabbiata per sempre. Non è escluso che ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 14 febbraio 2022) La Rai insabbia lo scandalo. La Vigilanza all’ad Fuortes: Ora risposte Il Giornale, pagina 8, di Felice Manti. Rabbia, stupore e indignazione. Secondo quanto trapela, in commissione di Vigilanza Rai sono furiosi con i vertici della Rai, per nulla intenzionati a difendere l’azienda dall’ipotetica frode con tanto di danno erariale che un suo dipendente, Sigfrido Ranucci, avrebbe potuto imbastire a loro danno. Per capire se davveroè una «centrale di dossieraggi anonimi, una macchina del fango sospinta dal suo conduttore», come sostiene il renziano Davide Faraone, la Vigilanza Rai ha una sola strada: sfruttare il ruolo giurisdizionale riconosciuto all’organismo parlamentare e ricostruire la vicenda con una serie di audizioni di tutti i soggetti chiamati in causa, per evitare che la storiaccia venga insabbiata per sempre. Non è escluso che ...

