Amore e Amicizia Onlife | Fondazione Euducation presenta il podcast in 10 mini lezioni per docenti e ragazzi e della secondaria di I grado

"Amore e Amicizia Onlife" inaugura il palinsesto formativo gratuito 2022 di Fondazione Euducation: un podcast in Educazione all'affettività digitale in 10 puntate monografiche dedicate a docenti e alunni/e della secondaria di I grado a cura di Francesca Faenza, formatrice esperta di didattica del diritto e nuove tecnologie dell'Università di Bologna.

