Alex Belli, la reazione ai video di Delia Duran prima del suo ritorno al GF Vip (Di lunedì 14 febbraio 2022) Dentro la Casa non si parla d'altro. Anche se nelle ultime ore qualcuno lo ha messo in dubbio, c'è grande discussione sul ritorno, ormai imminente, di Alex Belli al Grande Fratello Vip. È previsto infatti per stasera, lunedì 14 febbraio. Quello che è successo con Delia Duran e Soleil Sorge ormai lo sapete tutti. Negli ultimi giorni è parso evidente che la modella non ne vuole più sapere del marito. E neppure il messaggio aereo, con lo stesso attore come pilota, è sembrato smuovere la bella Delia. "Perché ha avuto tante possibilità – ha detto Delia – e lui non ha saputo prenderle e mi dispiace. Se lui Durante il GF Vip è caduto in questo vortice mediatico per fare lo show, non mi appartiene". Intanto pure gli altri inquilini hanno espresso il loro ...

trash_italiano : FRANCESCA CIPRIANI E ALEX BELLI A #CEPOSTAPERTE. IS THIS IL METAVERSO? - GrandeFratello : Alex Belli è pronto a ritornare nella Casa ?? Cosa succederà? In attesa della puntata di stasera, ecco qualche antic… - GrandeFratello : Dayane ha conosciuto Alex Belli? Per lei è il tipo giusto per Soleil? Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in… - chiara_sciuto : RT @ItsByeBitch: Mi sento male?? “ma quale amicizia Che sei tu Alex belli e io SOLEIL” “Amicizia artistica” ANCHE A #uominiedonne aiuto #… - Ilbimbodisole1 : Se sentite un napoletano urlare sono io per soleil mi sa mi sa che stasera faccio la fine di Alex belli mandato via… -