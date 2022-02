Albiol | «Potevo morire nel 2004 | l’incidente mi ha regalato 16 anni di vita Oggi mi nutro di agonismo»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 14 febbraio 2022) “Dedizione e lavoro”. Si chiama “formula”. La racconta lo stesso ex difensore del Napoli in una intervista al Pais, nella quale dice che dopo 18da professionista si sente migliore che mai. “Mi prendo cura di me stesso e mi riposo più che mai, e dedico il cento per cento della miaal calcio. Alla mia età devi fare tutto questo per competere con alcuni giovani che arrivano molto più preparati di prima. Adesso mi alleno molto di più, sia con la squadra che fuori, rispetto, ad esempio, a quando avevo vent’ed ero a Madrid. Il mio corpo mi chiede di competere. Ne ho bisogno. Me ne. non mi stanco. Mi piace quello che faccio. Quando non mi alleno, ne ho bisogno. Non sopporto di stare fermo per due giorni. Sembra quasi un’intervista di fine carriera. “Ho avuto la fortuna di giocare ...