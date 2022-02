AEW/WWE: Chris Jericho non dimentica il suo passato e manda una frecciatina a Kevin Owens! (Di lunedì 14 febbraio 2022) Uno degli ultimi grandi ruoli in WWE di Chris Jericho fu quello al fianco del suo amico Kevin Owens, il duo canadese ha dominato il roster di Raw fino al celebre segmento del loro split che ha aperto ad una faida tra i due che è culminata a WrestleMania 33. Jericho, a cinque anni precisi di distanza dal celebre segmento ‘Festival of Friendship’, ha approfittato per mandare una frecciatina al suo vecchio amico. “Mi rivedrai un giorno” Il segmento del ‘Festival of Friendship’ che si svolse durante l’episodio di Raw del 13 febbraio del 2017 viene tutt’oggi ricordato con affetto dai fan e riscosse un enorme successo. In quell’occasione Jericho omaggiò KO con una serie di stravaganti doni per celebrare la loro amicizia ma fu proprio in quell’occasione che Owens ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 14 febbraio 2022) Uno degli ultimi grandi ruoli in WWE difu quello al fianco del suo amicoOwens, il duo canadese ha dominato il roster di Raw fino al celebre segmento del loro split che ha aperto ad una faida tra i due che è culminata a WrestleMania 33., a cinque anni precisi di distanza dal celebre segmento ‘Festival of Friendship’, ha approfittato perre unaal suo vecchio amico. “Mi rivedrai un giorno” Il segmento del ‘Festival of Friendship’ che si svolse durante l’episodio di Raw del 13 febbraio del 2017 viene tutt’oggi ricordato con affetto dai fan e riscosse un enorme successo. In quell’occasioneomaggiò KO con una serie di stravaganti doni per celebrare la loro amicizia ma fu proprio in quell’occasione che Owens ...

