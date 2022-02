Accusato di blasfemia, lo legano a un albero e lo uccidono con manganelli e bastoni di ferro (Di lunedì 14 febbraio 2022) In Pakistan ottanta persone sono state arrestate con l'accusa di aver linciato e ucciso un uomo Accusato di blasfemia dopo che aveva bruciato alcune pagine del Corano. L'uomo, un 41enne, si chiamava Mushtaq Ahmed. Il linciaggio è... Leggi su today (Di lunedì 14 febbraio 2022) In Pakistan ottanta persone sono state arrestate con l'accusa di aver linciato e ucciso un uomodidopo che aveva bruciato alcune pagine del Corano. L'uomo, un 41enne, si chiamava Mushtaq Ahmed. Il linciaggio è...

