Vulcani siciliani | dopo l’Etna si risveglia anche lo Stromboli

Ultime Notizie dalla rete : Vulcani siciliani

Quotidiano di Ragusa

CATANIA - Uno deipiù attivi del mondo, tra i più iconici, Patrimonio Unesco dal 2013, culla di storie e territori mozzafiato, mamma gentile e, a volte, severa di tutti i, oggi l'Etna è in cima alle ...Mario Tozzi per 'La Stampa' mario tozzi Se qualcuno si domandasse se c'è qualcosa di strano neiche sembrano essersi rimessi in azione, dovremmo rispondere che non solo non c'è nulla di eccezionale, ma che queisono, ...L'Etna chiama e lo Stromboli risponde. E non è la prima volta. L'Etna ora si è placato, mentre il vulcano delle Eolie si è risvegliato. E secondo i vulcanologi dell’Ingv di Catania tra gli scenari ...(ANSA) - STROMBOLI, 13 FEB - Dopo quella dell'Etna dei giorni scorsi, è ripresa anche l'attività del cratere di nord dello Stromboli. Secondo i vulcanologi dell'Ingv di Catania tra gli scenari attesi ...