Ucraina, Biden a Zelensky: «Risposta decisa se Russia attacca». Kiev alle compagnie aeree: non volate sul Mar Nero (Di domenica 13 febbraio 2022) Gli eserciti si rafforzano, la diplomazia arranca, la paura cresce. Dopo lo stallo nelle trattative ai massimi livelli, con il colloquio tra Joe Biden e Vladimir Putin che ha portato solo alla... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 13 febbraio 2022) Gli eserciti si rafforzano, la diplomazia arranca, la paura cresce. Dopo lo stallo nelle trattative ai massimi livelli, con il colloquio tra Joee Vladimir Putin che ha portato solo alla...

Advertising

TizianaFerrario : troppa agitazione alla Casa Bianca,troppe minacce, troppa voglia di distrarre dal calo di consensi x #Biden.La dipl… - Corriere : ?? ULTIM'ORA - La Farnesina chiederà agli italiani che si trovano in Ucraina di lasciare il Paese - repubblica : Crisi ucraina, telefonata di oltre un'ora tra Biden e Putin. Il ministro degli Esteri russo Lavrov: 'Non ci sara' i… - GuidoPrevidi : RT @icebergfinanza: «Continuiamo a sollecitare la diplomazia come modo migliore per andare avanti» ha affermato il presidente Biden. «Ma co… - fabiospes1 : Il presidente Biden ha chiarito che gli Stati Uniti risponderebbero rapidamente e con decisione, insieme ai suoi a… -