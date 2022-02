Soleil Sorge “si è dimenticata di me ed ha mentito | ecco cosa ho scoperto” | le accuse di un’ex amica

(Di domenica 13 febbraio 2022)– quando nel 2019 ha preso parte al cast de L’Isola dei Famosi – ha stretto amicizia con Sarah Altobello, l’opinionista di Barbara d’Urso nota per essere la sosia di Melania Trump. Il rapporto fra le due naufraghe è però finito una volta terminato il reality. A parlare è stata proprio la Altobello fra le pagine del settimanale DiPiù, come riportato dal portale GossipeTv. “si èdi me, mi ha cancellato dalla sua vita senza un motivo. Senza un perché. Senza che ci fosse modo, da parte sua, di spiegarmil’abbia spinta a mettermi in disparte. Le volevo bene, perderla mi ha fatto soffrire”. In Honduras laavrebbe detto alla Altobello di aver seguito numerosi corsi di recitazione in America e di aver addirittura un diploma alla Lee Strasberg. Tornata ...

Advertising

polly_pollypo : RT @evbdwantstobeus: soleil sorge x 'e poi e poi lei' - infoitcultura : GF Vip, “Alla fine ho sbagliato tutto io”: lo sfogo di Soleil Sorge - Rebelheart3775 : RT @SoleilSorgeFan: SUA MAESTÀ SOLEIL #gfvip ANASTASIA #solearmy SORGE #soleilstasi - NoooMythologies : RT @evbdwantstobeus: soleil sorge x 'e poi e poi lei' - stellinasplend3 : RT @evbdwantstobeus: soleil sorge x 'e poi e poi lei' -

Ultime Notizie dalla rete : Soleil Sorge

Poi lo stuzzica: 'Lui è per la coppia aperta, spalancata, con gli spifferi, girevole...', e ricorda i baci con. 'Se tu metti dentro uno come me, uno fuori di testa...' dice lui ma viene ...Sull'affairha aggiunto: "Chi è che non limona con un suo amico? ". I destinatari della posta hanno deciso di aprire la missiva, ma Luciana Littizzetto ha dichiarato: " Ho intenzione di ...E soprattutto se Belli non avesse dato inizio, proprio all’interno della Casa del GF Vip, al triangolo amoroso tirando dentro anche Soleil Sorge. (DiLei) Anche se ti sei tirata fuori non ti lasciano ...A catalizzare l’attenzione di tutti, però, in queste settimane, è lo spirito libero di Alex Belli che, durante la partecipazione al ‘Grande Fratello Vip 6’, ha stretto una ‘chimica artistica’ con ...