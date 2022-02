Sci alpino, Marco Odermatt vince il gigante a Pechino 2022. Video: la seconda manche dello svizzero (Di domenica 13 febbraio 2022) Al termine di una gara tiratissima il giovane campione svizzero Marco Odermatt trionfa nel gigante delle Olimpiadi invernali davanti allo sloveno Zan Kranjec ed al francese Mathieu Faivre. Due discese quasi perfette quelle inanellate dal nidvaldese, esemplare nel gestire la tensione dopo la grande prova di Kranjec che ha messo pressione a tutti i rivali. Per Odermatt l’oro rappresenta la definitiva consacrazione in un’annata per lui eccelsa in termini di risultati, poiché quasi certamente il classe ’97 si porterà a casa anche il globo di cristallo nella rassegna di Coppa del Mondo. Riviviamo la sua manche stratosferica in cui ha fatto segnare il secondo miglior tempo amministrando alla perfezione l’ampio vantaggio. Sci alpino, Marco ... Leggi su oasport (Di domenica 13 febbraio 2022) Al termine di una gara tiratissima il giovane campionetrionfa neldelle Olimpiadi invernali davanti allo sloveno Zan Kranjec ed al francese Mathieu Faivre. Due discese quasi perfette quelle inanellate dal nidvaldese, esemplare nel gestire la tensione dopo la grande prova di Kranjec che ha messo pressione a tutti i rivali. Perl’oro rappresenta la definitiva consacrazione in un’annata per lui eccelsa in termini di risultati, poiché quasi certamente il classe ’97 si porterà a casa anche il globo di cristallo nella rassegna di Coppa del Mondo. Riviviamo la suastratosferica in cui ha fatto segnare il secondo miglior tempo amministrando alla perfezione l’ampio vantaggio. Sci...

Advertising

Eurosport_IT : WOOOOOOOOOOOOOOOOW! ?????? Sofia Goggia è partita per Pechino: che guerriera! ?? #HomeOfTheOlympics | #EurosportSCI |… - Coninews : Brividi di emozione! ??????? A #Beijing2022 sarà un venerdì adrenalinico con finali molto attese per i colori itali… - __effe : Come si potrà ricostruire il movimento maschile di sci alpino. - infoitsport : Pechino 2022, sci alpino: oro a Odermatt nello slalom gigante, fuori De Aliprandini - Sportmediaset - infoitsport : Sci alpino, Marco Odermatt doma un super Kranjec ed è oro olimpico in gigante. Fuori Luca De Aliprandini -