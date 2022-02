Sassuolo-Roma 2-2 | Cristante salva i giallorossi al 94'  

Leggi su agi

(Di domenica 13 febbraio 2022) AGI - Lasial 94' e torna da Reggio Emilia con un punto quasi insperato. Decisivo il colpo di testa di, dopo che Traore e un autogol di Smalling (con collaborazione di Rui Patricio) avevano ribaltato il momentaneo vantaggio di Abraham su rigore. Secondo pareggio consecutivo per la squadra di Mourinho, che sale a quota 40 punti in classifica ma rischia di veder minate definitivamente le speranze di quarto posto. In un primo tempo molto equilibrato e giocato su buoni ritmi, oltre ad una palla gol fallita da Afena-Gyan a tu per tu con Consigli, sono da segnalare le due reti annullate a Traore e Abraham. L'attaccante delviene punito per un fallo di mano prima della conclusione a rete, per lainvece influente il fuorigioco attivo di Mancini nell'azione che porta al gol ...