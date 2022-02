Sampdoria, Lanna: «Pensiamo ad oggi, ma la società è in vendita» (Di domenica 13 febbraio 2022) Marco Lanna, presidente della Sampdoria, ha parlato prima del match contro il Milan: ecco le sue dichiarazioni Marco Lanna, presidente della Sampdoria, ha parlato prima della sfida contro il Milan. Ecco le sue parole a Sky Sport. TIFOSI – «I tanti tifosi in trasferta sono un bel segnale, spero possano continuare a crescere anche con la riapertura degli stadi. I risultati aiutano, speriamo oggi di continuare a proporre gioco e fare risultato. Sarà importante la continuità, sulla linea della sfida col Sassuolo con impegno, gol e gioco. I tifosi ci seguiranno se continueremo così». GABBIADINI – «L’infortunio di Manolo è stato una doccia fredda, non c’era tempo per riparare. Per fortuna abbiamo trovato Giovinco entusiasta, non è pronto nell’immediato ma lo vedremo tra 10-15 giorni. Il dispiacere è umano, ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 13 febbraio 2022) Marco, presidente della, ha parlato prima del match contro il Milan: ecco le sue dichiarazioni Marco, presidente della, ha parlato prima della sfida contro il Milan. Ecco le sue parole a Sky Sport. TIFOSI – «I tanti tifosi in trasferta sono un bel segnale, spero possano continuare a crescere anche con la riapertura degli stadi. I risultati aiutano, speriamodi continuare a proporre gioco e fare risultato. Sarà importante la continuità, sulla linea della sfida col Sassuolo con impegno, gol e gioco. I tifosi ci seguiranno se continueremo così». GABBIADINI – «L’infortunio di Manolo è stato una doccia fredda, non c’era tempo per riparare. Per fortuna abbiamo trovato Giovinco entusiasta, non è pronto nell’immediato ma lo vedremo tra 10-15 giorni. Il dispiacere è umano, ...

