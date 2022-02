Royal Family, Harry e Meghan prossimi alla separazione: “Divorzieranno presto” | L’indiscrezione (Di domenica 13 febbraio 2022) Le parole scioccanti sulla relazione di Harry e Meghan stanno facendo il giro del mondo. Il divorzio sembra aleggiare intorno alla coppia. I due si sono allontanati dalla Royal Family e oggi vivono negli States, per evitare la pressione dei paparazzi inglesi. Harry e Meghan, però, sembrano cambiati molto e a confessarlo è il fratello di lei, Thomas, che ha anche aggiunto uno scoop a cui nessuno può esimersi dall’ascoltarlo. La ragazza, oltre ad essersi allontanata da Londra, sta tenendo le distanze anche dalla propria famiglia, tranne che con la propria madre. Harry e Meghan con un aeroplano alle loro spalle (GettyImages)Loro sono il duca e la duchessa di Sussex, convogliati in ... Leggi su topicnews (Di domenica 13 febbraio 2022) Le parole scioccanti sulla relazione distanno facendo il giro del mondo. Il divorzio sembra aleggiare intornocoppia. I due si sono allontanati de oggi vivono negli States, per evitare la pressione dei paparazzi inglesi., però, sembrano cambiati molto e a confessarlo è il fratello di lei, Thomas, che ha anche aggiunto uno scoop a cui nessuno può esimersi dall’ascoltarlo. La ragazza, oltre ad essersi allontanata da Londra, sta tenendo le distanze anche dpropria famiglia, tranne che con la propria madre.con un aeroplano alle loro spalle (GettyImages)Loro sono il duca e la duchessa di Sussex, convogliati in ...

