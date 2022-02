Pisoni | ' Snowboard | obiettivo centrato Ora avanti con il freestyle'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pisoni Snowboard

L'argento nel team event e il bronzo di Omar Visintin nella gara individuale di cross: l'Olimpiade delloazzurro si chiude con due medaglie e il direttore tecnico Cesare, artefice dei grandi successi della tavola italiana dell'ultimo decennio, non nasconde la soddisfazione per il ...A tracciare il bilancio della spedizione delloazzurro - rientrerà in Italia domani - il direttore sportivo, Cesareche parla di ' capolavoro per aver portato due squadre in finale ' ...A tracciare il bilancio della spedizione dello snowboard azzurro - rientrerà in Italia domani - il direttore sportivo, Cesare Pisoni che parla di "capolavoro per aver portato due squadre in finale" ...Michela Moioli e Omar Visintin hanno vinto la medaglia d'argentono nello snowboard cross misto ... Anche il direttore tecnico Cesare Pisoni ha voluto fare i complimenti ai ragazzi: "Il semplice fatto ...