Noemi a Verissimo, la commovente lettera del marito: «Io ti amo lo so dire» (Di domenica 13 febbraio 2022) Noemi ricorda a Verissimo il periodo buio prima della rinascita. Reduce dall’ultima esperienza sanremese, oggi si piace ed è felice di aver ritrovato il contatto con il pubblico. Non dimentica però che al suo fianco ha sempre avuto suo marito Gabriele, che le ha sempre detto chiaramente in cosa sbagliava. E proprio leggendo una sua lettera non nasconde la commozione. Noemi a Verissimo «Quando raggiungi degli obiettivi – spiega a Verissimo – c’è sempre la paura che poi ti scappino di mano. Indietro mi sono lasciata tanti modi di pensare, il pensare che non si possa cambiare. Non si può cambiare l’essenza, ma i procedimenti mentali che mandano fuori strada sì. Forse delle volte non si può farlo da soli. Hai bisogno qualcuno che ti dica ‘non fare le stesse cose’. Mio ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 13 febbraio 2022)ricorda ail periodo buio prima della rinascita. Reduce dall’ultima esperienza sanremese, oggi si piace ed è felice di aver ritrovato il contatto con il pubblico. Non dimentica però che al suo fianco ha sempre avuto suoGabriele, che le ha sempre detto chiaramente in cosa sbagliava. E proprio leggendo una suanon nasconde la commozione.«Quando raggiungi degli obiettivi – spiega a– c’è sempre la paura che poi ti scappino di mano. Indietro mi sono lasciata tanti modi di pensare, il pensare che non si possa cambiare. Non si può cambiare l’essenza, ma i procedimenti mentali che mandano fuori strada sì. Forse delle volte non si può farlo da soli. Hai bisogno qualcuno che ti dica ‘non fare le stesse cose’. Mio ...

