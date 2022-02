Nasce Lovers | la capsule collection di Antony Morato e Keith Haring Foundation

(Di domenica 13 febbraio 2022) La lineaper celebrare l'amore e l'unione in ogni forma: una serie di capi che parlano del linguaggio universale di questo sentimento, pensati per lui e per lei con protagonista l'iconico graffito Big Love. L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Nasce Lovers

DireDonna

... sono Nicolò Fagnani, con il brano "Ancora qui", Sara Fortini con "Amami così",con "In un ... Un tema, quello dell'amore, da sempre caratteristico della città di Verona ed è da qui chel'...così Bosco " Officine del Tartufo : arredamento essenziale, tutto legno con controsoffitti di ... +39 06 701 8134 AbruzzoRoma Bosco Officine del TartufoUn omaggio a questo artista iconico di fine ‘900, proprio in occasione di San Valentino e del ritorno in Italia di Keith Haring, con la mostra monografica al Palazzo Blu di Pisa. Una capsule ...È uscito “Lovers in Art”. Con oltre cento tavole illustrate ... Eppure, la storia presenta numerose coppie eccezionali, nate nel segno del binomio arte-amore. Il nuovo libro presto in uscita per 24 ...