Mafia | arrestati il medico Giuseppe Guttadauro e il figlio

(Di domenica 13 febbraio 2022) Palermo – I carabinieri del Ros hanno arrestato a Palermo, detto “il dottore”, già primario dell’ospedale Civico di Palermo – già finito in carcere 22 anni fa, esponente di spicco di Cosa nostra palermitana, coinvolto in passato nell’inchiesta sulle talpe alla Dda in cui fu indagato l’ex presidente della Regione Totò Cuffaro – e ildel, Mario Carlo. Le indagini hanno svelato, tra l’altro, il ruolo diin un maxitraffico di stupefacenti.avrebbe organizzato un commercio di droga con l’estero, finanziato da alcuni palermitani, aprendo un canale per l’acquisito della cocaina con il Sud America e con un albanese per il rifornimento di hashish. L’organizzazione avrebbe potuto contare ...

I carabinieri del Ros li hannoin seguito a indagini coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia del capoluogo siciliano: il piu' anziano dei due " ex medico all'Ospedale civico di ......una donna e un ragazzo: 6 chili di marijuana in casa Attualità Covid - 19, gestione ...per gestione locale e giardino scuola 'Fresa' Comunicati Stampa 13 Feb 2022 Comuni sciolti per, ...I carabinieri del Ros hanno arrestato a Palermo Giuseppe Guttadauro e il figlio Mario Carlo. Guttadauro senior è detto il dottore in quanto è stato primario dell'ospedale Civico di Palermo ...posto agli arresti domiciliari, e del figlio Mario Carlo Guttadauro, trasferito in carcere. Entrambi sono indagati per delitti di associazione di tipo mafioso. Ai due viene contestata l’appartenenza ...