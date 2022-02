Luciana Littizzetto, avete mai visto suo figlio? È bellissimo (Di domenica 13 febbraio 2022) avete mai avuto l’occasione di vedere un’immagine del figlio di Luciana Littizzetto? Un ragazzo che spicca davvero per la sua incredibile bellezza. Uno degli aspetti che maggiormente attirano la curiosità della vita privata della comica e attrice Luciana Littizzetto riguarda sicuramente i figli. Luciana Littizzetto (Getty Images)Come molti sapranno infatti la donna ha adottato ben due ragazzi, cioè Vanessa e Jordan, diversi anni fa quando avevano soltanto 11 e 9 anni circa. In particolare il figlio maschio però spicca senza ombra di dubbio per le sue qualità estetiche, ed il il giovane infatti appare davvero come un bel ragazzo. Di lui diverse le immagini che ha pubblicato sulla sua pagina Instagram, dove ha mostrato ... Leggi su chenews (Di domenica 13 febbraio 2022)mai avuto l’occasione di vedere un’immagine deldi? Un ragazzo che spicca davvero per la sua incredibile bellezza. Uno degli aspetti che maggiormente attirano la curiosità della vita privata della comica e attriceriguarda sicuramente i figli.(Getty Images)Come molti sapranno infatti la donna ha adottato ben due ragazzi, cioè Vanessa e Jordan, diversi anni fa quando avevano soltanto 11 e 9 anni circa. In particolare ilmaschio però spicca senza ombra di dubbio per le sue qualità estetiche, ed il il giovane infatti appare davvero come un bel ragazzo. Di lui diverse le immagini che ha pubblicato sulla sua pagina Instagram, dove ha mostrato ...

Advertising

leccesocialtour : Luciana Littizzetto a C’è posta per te, chi è il presunto nuovo fidanzato, l’ex compagno e i figli in affido -… - Leo_Furlan75 : RT @parcesepulto: Mi piacerebbe tanto partecipare ad una conferenza stampa con la Littizzetto solo per chiederle: 'Luciana, ma lei come la… - zazoomblog : Maria De Filippi il retroscena svelato da Luciana Littizzetto: “Lo fa sempre” - #Maria #Filippi #retroscena… - _gaeea : RT @stardmgvnm: Prima luciana littizzetto a c'e posta per te che usa la frase 'chi è che non limona con un suo amico' poi la corona di tort… - beeswax_not_urs : RT @imtheitaliansam: Un'idea per la conduzione di Sanremo 2023: - Sabrina Ferilli - Maria De Filippi - Luciana Littizzetto Una conduzione… -