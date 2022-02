Lockdown e vaccini: le menzogne di Speranza in tv (Di domenica 13 febbraio 2022) Quante bugie può dire un ministro della Sanità, in tempi di pandemia, prima che il suo presidente del Consiglio lo licenzi? Quante imprecisioni, o verità di comodo, può raccontare in tv, prima che un giornalista glielo faccia notare? Ciò che è andato in scena oggi pomeriggio, con l’intervista di Roberto Speranza e Mezz’ora in più di Lucia Annunziata, ha dell’incredibile. E dire che Rai 3 fa parte del servizio pubblico: ci si poteva aspettare un minimo di contraddittorio, una domanda incalzante, almeno che qualche capello si drizzasse, quando l’ex assessore all’Urbanistica di Potenza le sparava grosse, forse senza neanche rendersene conto. Il piano pandemico e il “manuale di istruzioni” Partiamo dal passaggio in cui Speranza ha ripercorso le prime fasi del dramma che ci trasciniamo dietro da due anni: “Non avevamo un manuale d’istruzioni”, ha provato a ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 13 febbraio 2022) Quante bugie può dire un ministro della Sanità, in tempi di pandemia, prima che il suo presidente del Consiglio lo licenzi? Quante imprecisioni, o verità di comodo, può raccontare in tv, prima che un giornalista glielo faccia notare? Ciò che è andato in scena oggi pomeriggio, con l’intervista di Robertoe Mezz’ora in più di Lucia Annunziata, ha dell’incredibile. E dire che Rai 3 fa parte del servizio pubblico: ci si poteva aspettare un minimo di contraddittorio, una domanda incalzante, almeno che qualche capello si drizzasse, quando l’ex assessore all’Urbanistica di Potenza le sparava grosse, forse senza neanche rendersene conto. Il piano pandemico e il “manuale di istruzioni” Partiamo dal passaggio in cuiha ripercorso le prime fasi del dramma che ci trasciniamo dietro da due anni: “Non avevamo un manuale d’istruzioni”, ha provato a ...

