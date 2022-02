La Juventus si salva contro l’Atalanta: Danilo risponde a Malinovskyi, tutto invariato per la corsa Champions (Di domenica 13 febbraio 2022) Il posticipo della 25esima giornata del campionato di Serie A ha messo di fronte Atalanta e Juventus, due squadre in lotta per la qualificazione in Champions League. Buona partenza della squadra di Allegri, poi i padroni di casa sono usciti alla lunga, vantaggio di Malinovskyi poi il pareggio di Danilo. I bianconeri si affidato al tridente Vlahovic-Morata-Dybala, a centrocampo c’è McKennie per Zakaria, il tecnico Gasperini risponde con Muriel e Boga. L’inizio di partita è di marca ospite, la Juventus va vicina al gol in due occasioni, prima con il solito Vlahovic, poi con Dybala. Poi un episodio che ha portato tante reazioni: uscita spericolata di Szczesny su Koopmeiners, l’arbitro decide di non intervenire. Nel finale di tempo meglio l’Atalanta. Nella ripresa il tema ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 13 febbraio 2022) Il posticipo della 25esima giornata del campionato di Serie A ha messo di fronte Atalanta e, due squadre in lotta per la qualificazione inLeague. Buona partenza della squadra di Allegri, poi i padroni di casa sono usciti alla lunga, vantaggio dipoi il pareggio di. I bianconeri si affidato al tridente Vlahovic-Morata-Dybala, a centrocampo c’è McKennie per Zakaria, il tecnico Gasperinicon Muriel e Boga. L’inizio di partita è di marca ospite, lava vicina al gol in due occasioni, prima con il solito Vlahovic, poi con Dybala. Poi un episodio che ha portato tante reazioni: uscita spericolata di Szczesny su Koopmeiners, l’arbitro decide di non intervenire. Nel finale di tempo meglio. Nella ripresa il tema ...

Advertising

CalcioWeb : #AtalantaJuventus finisce in parità: nessuno stravolgimento per la corsa Champions League - zazoomblog : Calcio Serie A 2022: il Milan vince e si prende la vetta Danilo salva la Juventus - #Calcio #Serie #2022: #Milan… - ViteAnto : RT @Eurosport_IT: DANILO SALVA LA JUVE! ?? L'Atalanta trova il vantaggio con un gran gol di Malinovsky ma i bianconeri trovano il pareggio… - ArmandaGelsomin : RT @Eurosport_IT: DANILO SALVA LA JUVE! ?? L'Atalanta trova il vantaggio con un gran gol di Malinovsky ma i bianconeri trovano il pareggio… - BianconeraNews : Finisce in parità il big match del Gewiss Stadium tra #Atalanta e #Juventus: @2DaniLuiz salva i bianconeri -