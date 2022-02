Kontaveit | la gran rimonta vale il titolo

(Di domenica 13 febbraio 2022) Dopo una sfida piena di colpi di scena, Anettconquista ilal WTA San Pietroburgo, il sesto in quattordici finali. L'estone ha sconfitto Maria Sakkari 5 - 7 7 - 6(4) 7 - 5 dopo essere ...

Advertising

Enzobruno9 : Gran battaglia tra Kontaveit e Sakkari. Anett sta provando a rientrare di nuovo. #FormulaTX - JohnnyRex14 : @LaDialettica Sostiene che il COVID le abbia intaccato qualcosa nei polmoni . Kontaveit comunque conferma che non è… -

Ultime Notizie dalla rete : Kontaveit gran

Tiscali.it

ha dato merito anche alla collaborazione con il coach Dmitry Tursunov, già allenatore di Aryna Sabalenka. I due hanno cominciato a lavorare insieme lo scorso agosto a Cincinnati. "Mi ha ...Taylor Fritz, informa e reduce da ottime prestazioni sul cemento, sarà la testa di serie ... L'estone Anettsarà la principale avversaria, primo turno con Teichmann. Tra le prime teste ...ma ha ceduto il passo ad Anett Kontaveit per 5-7, 7-6(5) 7-5, in occasione della finale del Wta 500 di San Pietroburgo 2022. Dopo San José 2018 e Ostrava 2021, ecco un’altra delusione nel circuito ...quella che domani vedrà di fronte la greca Maria Sakkari e l’estone Anett Kontaveit al WTA 500 di San Pietroburgo. Come vedremo, il discorso verte sul ranking mondiale, con entrambe le giocatrici ...