Il premio Nobel e lo schianto dei neuroni

Roma, 13 feb – Sin dai suoi esordi, l'Accademia di Svezia aveva dato a intendere come non fosse del tutto limpida l'assegnazione del premio Nobel: da quello negato al genio di Tolstoj, passando per quello regalato al compagno Quasimodo e quello al guerrafondaio Obama. L'edizione 2021 non ha fatto eccezione. Oscurando un Houellebecq, un McCarthy, un Murakami, la Letteratura se l'è aggiudicata il tale Abdulrazak Gurnah, status di rifugiato e, nel portfolio, tonanti rimproveri all'Occidente e ai trascorsi coloniali. Il nostro Giorgio Parisi si è preso il premio per la Fisica, ripagato forse per la battaglia con cui, nel 2008, tappava la bocca a Benedetto XVI, impedendogli di parlare alla Sapienza di Roma. E come già avvenuto nel 2015 con la Aleksievic, il premio per la Pace è andato al nuovo testimonial anti-Putin, il ...

