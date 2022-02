Highlights e gol Verona-Udinese 4-0: Serie A 2021/2022 (VIDEO) (Di domenica 13 febbraio 2022) Gli Highlights integrali della sfida tra Hellas Verona e Udinese, valevole per la ventiquattresima giornata della Serie A 2021/2022. Duplice vantaggio scaligero con Depaoli e Barak, nel corso del primo tempo, senza alcuna replica friulana entro i primi 45? di gioco; seconda frazione senza storia, con Caprari e Tameze a completare l’opera degli uomini di Tudor. Un 4-0 nettissimo in favore dei padroni di casa, mai domi sino al termine dei tempi regolamentari a discapito di un’Udinese spesso passiva in fase difensiva. Tra i friulani, buon rendimento di Deulofeu, ma iniziative non abbastanza pungenti per far male agli avversario. Splendida vittoria di un Verona propositivo e straripante: di seguito il VIDEO completo dei migliori momenti ... Leggi su sportface (Di domenica 13 febbraio 2022) Gliintegrali della sfida tra Hellas, valevole per la ventiquattresima giornata della. Duplice vantaggio scaligero con Depaoli e Barak, nel corso del primo tempo, senza alcuna replica friulana entro i primi 45? di gioco; seconda frazione senza storia, con Caprari e Tameze a completare l’opera degli uomini di Tudor. Un 4-0 nettissimo in favore dei padroni di casa, mai domi sino al termine dei tempi regolamentari a discapito di un’spesso passiva in fase difensiva. Tra i friulani, buon rendimento di Deulofeu, ma iniziative non abbastanza pungenti per far male agli avversario. Splendida vittoria di unpropositivo e straripante: di seguito ilcompleto dei migliori momenti ...

