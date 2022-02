Formazioni ufficiali Milan-Sampdoria: torna Tomori, gioca Bennacer (Di domenica 13 febbraio 2022) Le Formazioni ufficiali di Milan-Sampdoria, partita in programma alle 12:30 a 'San Siro' e valida per la 25^ giornata della Serie A 2021-2022 Leggi su pianetamilan (Di domenica 13 febbraio 2022) Ledi, partita in programma alle 12:30 a 'San Siro' e valida per la 25^ giornata della Serie A 2021-2022

Advertising

siamo_la_Roma : ?? La #RomaFemminile scende in campo alle 12:30 ?? Le giallorosse vogliono continuare il cammino in #CoppaItalia ?? L… - MAOgunremi : RT @DiMarzio: #SerieA | Le formazioni ufficiali di @acmilan e @sampdoria - ACMilanInside_ : ???? MILAN-SAMPDORIA ???? ? Segui la PARTITA in LIVE ? ?Tuttala live con @mikymusu ? #mikymusu #direttore… - fantapiu3 : #Pioli lancia #Tomori dal 1' e lascia fuori un big in mezzo al campo #milan #sampdoria #formazioniufficiali #seriea… - Pall_Gonfiato : #MilanSampdoria, formazioni ufficiali: torna #Tomori dal 1', out #Kessiè -